ترامب يسافر إلى نيويورك للمثول أمام محكمة في سابقة تاريخية
طائرة ترامب الخاصة
3 ابريل 2023 23:02
غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فلوريدا متّجهاً إلى نيويورك حيث سيمثل الثلاثاء أمام محكمة لإبلاغه رسميا بتوجيه تهم جنائية إليه، في حدث غير مسبوق لرئيس أميركي سابق.
وأظهرت لقطات تلفزيونية موكبًا يغادر منزل ترامب في مارالاغو عند الساعة 12,20 (16,20 بتوقيت غرينتش)، للتوجّه إلى المدينة التي صنع فيها ترامب اسمه وحيث يأمل في استغلال مثوله أمام المحكمة لاستثارة حملة تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2024.
وحمل العشرات أعلاماً مؤيدة لترامب وأعلاماً أميركية واصطفوا على طول الطريق الذي مرّ فيه الموكب.
وفي مطار بالم بيتش الدولي، استقلّ ترامب طائرته الخاصة وهي من طراز بوينغ 757، ولوّح للصحافيين خلال صعوده سلّمها.
وكتب على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشل» قبل دقائق من إقلاع الطائرة عند الواحدة ظهراً (17,00 بتوقيت غرينتش) «متّجه إلى نيويوك. فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً!!».
وأضاف «هذه حملة اضطهاد. دولتنا التي كانت عظيمة في يوم من الأيام تتّجه إلى الجحيم!».
ووُضعت شرطة مدينة نيويورك في «حالة تأهب» قبل مثول ترامب أمام المحكمة.
وحذّر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز الاثنين من أنّ أيّ شخص في المدينة سيتوسّل العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية للرئيس السابق سيتمّ «توقيفه ومحاسبته أيّاً كان».