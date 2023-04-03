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طحنون بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة زيتون المنصوري

طحنون بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة زيتون المنصوري
3 ابريل 2023 22:54

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء إلى سعيد زيتون محمد الشعري المنصوري وإخوانه في وفاة المغفور له والدهم، وذلك لدى زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة المرخانية بمدينة العين.

وأعرب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين، والشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان، وعدد من المسؤولين.

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