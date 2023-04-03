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إيطاليا تنقذ 32 مهاجراً في البحر المتوسط

مهاجرون على متن قارب في المتوسط
3 ابريل 2023 22:52

قال خفر السواحل الإيطالي، اليوم الاثنين، إنه اضطر لاستخدام طائرة هليكوبتر لإنقاذ 32 مهاجراً بينهم طفل تقطعت بهم السبل في جزيرة مهجورة بالبحر المتوسط.

وقال خفر السواحل في بيان، إن إنقاذ المهاجرين من جزيرة لامبيون بطريق البحر كان مستحيلاً بسبب الأحوال الجوية «السيئة للغاية».

وأضاف البيان أن الطائرة نقلت المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا، المكان المعتاد لوصول المهاجرين القادمين بطريق البحر الذين ينطلقون في رحلات من تونس وليبيا وسط رياح تصل سرعتها إلى 50 عقدة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من الكاميرون وساحل العاج وغينيا ومالي.

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المصدر: وكالات
البحر المتوسط
إيطاليا
غرق قارب
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