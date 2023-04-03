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«الناتو»: فنلندا لم تطلب منّا نشر قوات على أراضيها

أرشيفية
3 ابريل 2023 22:49

أعلن رئيس اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي الأدميرال روب باور الاثنين أنّ فنلندا لم تطلب من أعضاء التكتّل نشر قوات على أراضيها، وذلك عشية انضمام هلسنكي رسمياً للتحالف.

وقال باور إنّ «مسألة نشرنا قوات في فنلندا» تتوقّف في المقام الأول على قرار فنلندا.

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس أوضح باور أنّه «في الوقت الراهن، لم يرد طلب كهذا. لكن بالطبع قد يرد في المستقبل وعندها ستعيّن علينا البحث فيه».

وستصبح فنلندا الثلاثاء العضو 31 في حلف شمال الأطلسي، إثر تحوّل تاريخي في استراتيجية عدم الانحياز التي كانت تتّبعها منذ أمد بعيد، في خطوة تضاعف طول الحدود المشتركة بين الحلف وروسيا.

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