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6 قتلى و64 مفقوداً بعد غرق قارب بالكونجو

أرشيفية
3 ابريل 2023 22:48

قالت السلطات المحلية إن ستة أشخاص لاقوا حتفهم وفُقد 64 آخرون بعد غرق قارب في بحيرة كيفو بجمهورية الكونجو الديمقراطية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.
وقال مصطفى مامبوليو المسؤول المحلي في جزيرة إدجوي: إن القارب الذي يعمل بمحرك كان يقل 150 شخصا في طريقهم من قرية موجوتي بجزيرة إدجوي إلى مدينة جوما في شرق البلاد وإن 80 شخصا نجوا من الغرق.
وأكد ماثيو أليماسي مالومبي وزير النقل في إقليم ساوث كيفو وقوع الحادث.
وقال لرويترز عبر الهاتف "أستطيع أن أؤكد انقلاب قارب بمحرك على متنه أكثر من 100 راكب الكثير منهم ليسوا مدرجين على قائمة الركاب".
وأضاف أن عمليات البحث جارية عن ناجين وأن السلطات بدأت تحقيقا في الحادث.
وتشيع حوادث القوارب التي تسفر عن سقوط ضحايا في مياه الكونجو حيث غالبا ما يتم تحميلها بما يزيد عن حمولتها.

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المصدر: وكالات
غرق
الكونجو
غرق قارب
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