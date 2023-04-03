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16 جريحاً بانفجار عبوة ناسفة في جنوب سوريا

من موقع الانفجار
3 ابريل 2023 22:13

أصيب 16 شخصاً من موظفي المنطقة الحرّة السورية-الأردنية المشتركة في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلتهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وقالت سانا في خبر مقتضب «إصابة 16 من موظفي المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة بجروح متفاوتة».

وأضافت أنّ الحافلة استُهدفت بـ «عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا، على أوتوستراد دمشق-عمّان». ويصل هذا الجسر بلدة صيدا في محافظة درعا ومعبر النصيب الحدودي مع الأردن.

وتأتي الحادثة غداة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بدمشق، في تفجير لم يسفر عن إصابات، وفق سانا.

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