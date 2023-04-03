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نتنياهو يرجئ إقالة وزير الدفاع جالانت

نتنياهو
3 ابريل 2023 22:12

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرجئ إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، التي أعلنها قبل أكثر من أسبوع في أعقاب مطالبة جالانت بإيقاف خطة الحكومة بشأن التعديلات القضائية.

وكان نتنياهو قد أعلن في 26 مارس أنه سيقيل جالانت بعد أن دعا الوزير علنا إلى وقف الخطط الخاصة بالقضاء والتي أثارت الكثير من الخلافات وكشفت عن انقسامات اجتماعية، قال إنها ستؤثر على الجيش وتهدد أمن إسرائيل.

وذكر مصدر مقرب من مكتب رئيس الوزراء أنه «نظرا لتطورات الوضع الأمني، سينظر نتنياهو في أمر وزير الدفاع فيما بعد».

 

 

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المصدر: وكالات
بنيامين نتنياهو
الجيش الإسرائيلي
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