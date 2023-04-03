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فنلندا تنضم لـ«الناتو» غداً والسويد مازالت تنتظر

علما فنلندا و«الناتو»
3 ابريل 2023 21:45

قال مسؤولون إن فنلندا ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي غدا الثلاثاء، لتستكمل انتقالاً سريعاً إلى التحالف العسكري في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ولدى فنلندا حدود مع روسيا تمتد لمسافة 1300 كيلومتر، وهو ما يعني زيادة طول حدود الحلف مع روسيا إلى المثلين تقريبا.

ودفعت الخطوة موسكو لإعلان أنها ستعزز قواتها في المناطق الحدودية.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج للصحفيين في بروكسل «سنرحب غدا بانضمام فنلندا لتصبح العضو الحادي والثلاثين في حلف شمال الأطلسي مما سيعزز من أمن فنلندا وقوة تحالفنا».

وأشاد بالخطوة باعتبارها «تاريخية».

وأضاف ستولتنبرج «سنرفع العلم الفنلندي لأول مرة هنا في مقر الحلف. سيكون يوما طيبا لأمن فنلندا وأمن بلدان الشمال الأوروبي ولحلف شمال الأطلسي ككل».

وقال مكتب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو إن الرئيس سيتوجه إلى بروكسل للمشاركة في الاحتفال.

ودفع الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي فنلندا وجارتها السويد لطلب الحصول على عضوية الحلف، متخليتين عن عقود من عدم الانحياز العسكري.

وأزيحت آخر عقبة في طريق عضوية فنلندا الأسبوع الماضي بعد أن صوت البرلمان التركي بالمصادقة على طلب هلسنكي لكنه أبقى طلب السويد معلقاً.

ومازالت تركيا تؤخر البت في طلب السويد، قائلة إن ستوكهولم تؤوي أعضاء في ما تعتبرها أنقرة جماعات إرهابية، وهو اتهام تنفيه السويد.

وتطالب تركيا بتسليمهم كخطوة نحو التصديق على عضوية السويد.

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المصدر: وكالات
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