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روسيا تحمل أوكرانيا مسؤولية مقتل مدون حربي

من موقع الانفجار
3 ابريل 2023 21:44

اتهمت روسيا، اليوم الاثنين، أوكرانيا بتدبير مقتل مدون حربي شهير في مقهى بمدينة سان بطرسبرج وألقت القبض على شابة روسية ظهرت في مقطع مصور نشرته الشرطة، وهي تعترف بتوصيل القنبلة التي تسببت في مقتله وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وألقت أوكرانيا، التي لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع أمس الأحد، بالمسؤولية على «الإرهاب المحلي» في مقتل مكسيم فومين وهو مدون حربي روسي مؤيد لهجوم موسكو على أوكرانيا كان يطلق على نفسه اسم فلادلين تاتارسكي.

واعترفت داريا تريبوفا (26 عاماً) في مقطع مصور نشرته وزارة الداخلية بعد القبض عليها بأنها أحضرت لتاتارسكي تمثالا على هيئته انفجر بعد فترة وجيزة من استلامه له وأدى لمقتله.

لكن تقارير إعلامية روسية غير مؤكدة قالت إنها أبلغت المحققين أنه تم الإيقاع بها وأنها لم تكن تعرف أن التمثال يحتوي على قنبلة، وهي رواية يدعمها زوجها.

 

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المصدر: وكالات
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