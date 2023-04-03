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واشنطن: أوكرانيا تقاتل بقوة من أجل باخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر قرب باخموت
3 ابريل 2023 21:39

صرح جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الاثنين بأن أوكرانيا لا تزال تقاتل بقوة من أجل باخموت وبأن المعركة لم تنته بعد.

وقال كيربي للصحفيين، إنه لم يتم طرد الأوكرانيين من المدينة، مضيفاً أنه من المتوقع وصول حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع.

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