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ترامب أول رئيس أميركي يمثل أمام المحكمة في اتهام جنائي

دونالد ترامب
3 ابريل 2023 20:56

من المقرر أن يسافر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من فلوريدا إلى مدينة نيويورك اليوم الاثنين، قبل توجيه الاتهام له.

وترامب هو أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية.

ولم يتم الكشف عن التهم المحددة الواردة في لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى.

ومثول ترامب غدا الثلاثاء هو أول ظهور للرئيس السابق أمام المحكمة في القضية.

وقال مسؤول بالمحكمة إن المحاكمة من المقرر أن تعقد الساعة 1815 بتوقيت جرينتش غدا الثلاثاء.

وقال مكتب ترامب إن ترامب سيعود بعد ذلك إلى فلوريدا ويلقي كلمة في مار الاجو الساعة 0015 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وبدأت شرطة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع إقامة حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة.

ومن المتوقع حدوث احتجاجات في هذه المواقع وتعهدت الشرطة بالاستعداد.

 

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دونالد ترامب
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