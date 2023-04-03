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رئيس النواب الأميركي يلتقي رئيسة تايوان

كيفن مكارثي
3 ابريل 2023 19:42

أعلن رئيس مجلس النوّاب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي الإثنين أنّه سيلتقي رئيسة تايوان تساي إنغ-وين في كاليفورنيا الأربعاء.

وسيعقد اللقاء في ضواحي لوس انجليس في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية وسيشارك فيه عدد من أعضاء الكونغرس، كما أوضح مكتب مكارثي في بيان.

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المصدر: وكالات
النواب الأميركي
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