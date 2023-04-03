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القوات البحرية المصرية والسودانية تنفذان تدريباً مشتركاً

القوات البحرية المصرية والسودانية تنفذان تدريباً مشتركاً
3 ابريل 2023 19:36

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والسودانية التدريب البحري المشترك (SUD-EGY-T-1) في مجال الأمن البحري ومجابهة التهديدات غير النمطية والذي تم على مدار عدة أيام بالقاعدة البحرية ببورسودان في جمهورية السودان.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن التدريب تضمن تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل لتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة في موضوعات الأمن البحري والهجرة غير الشرعية ومجابهة الإرهاب والتهديدات غير النمطية، والخروج بعدد من التوصيات التي تعزز من الجهود المشتركة لكلا البلدين لمواجهة الأنشطة البحرية غير الشرعية في نطاق البحر الأحمر. 

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المصدر: وام
القوات البحرية
مصر
السودان
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