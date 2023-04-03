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البديوي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

جاسم محمد البديوي
3 ابريل 2023 18:23

التقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية باتريك سيمونيه.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وبرنامج العمل المشترك 2022-2027 مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بحث القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. وفق وكالة الأنباء السعودية( واس).
حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.

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المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
مجلس التعاون الخليجي
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