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ستولتنبرج: فنلندا ستنضم لحلف الناتو غداً

الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج
3 ابريل 2023 18:06

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أن فنلندا سوف تصبح العضو الـ31 بالحلف غدا الثلاثاء.

وقال ستولتنبرج اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي قبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف في بروكسل" سوف نرفع العلم الفنلندي لأول مرة في مقر الناتو".

وكانت فنلندا قد تقدمت بطلب للانضمام لعضوية الحلف مع السويد في مايو 2022

. وقال ستولتنبرج إنه سوف يتم الترحيب رسميا بفنلندا من خلال مراسم رفع العلم للاحتفال بانضمامها للناتو. ومازال ينتظر طلب السويد تصديق تركيا.

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المصدر: وكالات
ينس ستولتنبرج
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فلندا
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