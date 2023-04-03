فرنسا... قتلى ومصابون في إطلاق نار بمرسيليا

قالت الشرطة الفرنسية إن ثلاثة رجال لقوا حتفهم ليلة أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين في عمليات إطلاق نار في مدينة مرسيليا الساحلية بجنوب فرنسا.
وقالت قائدة الشرطة المحلية فريديريك كاميليري، لمحطة "بي إف إم تي في"، اليوم الاثنين، إن ثمانية رجال آخرين أصيبوا بطلقات نارية، اثنان منهم في حالة حرجة.
وأضافت كاميليري أن القتلى في سن الـ 16 و 23 و 29 عاما. وقالت كاميليري إن الشرطة ليس لديها بعد فهم واضح للدافع الدقيق وراء إطلاق النار. وأضافت كاميليري إن بعض من أصيبوا بالرصاص كانوا معروفين لدى الشرطة، والبعض الآخر لم يكونوا كذلك.