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مقتل 20 شخصاً في انهيار أرضي بالكونجو

أرشيفية
3 ابريل 2023 15:57

ذكرت سلطات محلية بجمهورية الكونجو الديموقراطية في بيان اليوم الاثنين أن 20 على الأقل قتلوا في أعقاب انهيار أرضي وقع أمس الأحد بشرق البلاد.
ولا يزال آخرون في عداد المفقودين. 

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المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
الكونجو الديموقراطية
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