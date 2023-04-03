الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بكين: الرئيس الفرنسي سيزور الصين

ماكرون
3 ابريل 2023 14:04

بناء على دعوة الرئيس الصيني، شي جين بينج، يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، القيام بزيارة دولة إلى الصين، وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن زيارة الرئيس الفرنسي ستكون خلال الفترة من الخامس وحتى السابع من أبريل الجاري.

وعلى صعيد متصل، قال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، في وقت سابق من مارس الماضي على موقع تويتر، إن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، تعتزم زيارة الصين بصحبة الرئيس الفرنسي.  

أخبار ذات صلة
«الثقافة» تستعرض تجربة الدولة في تمكين ودعم الشباب
أميركا تنفي جمع المنطاد الصيني معلومات حساسة
المصدر: وكالات
بكين
إيمانويل ماكرون
الصين
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©