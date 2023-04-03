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زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل

زيلينسكي يزور وارسو الأربعاء المقبل
3 ابريل 2023 14:06

من المتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بولندا بعد غد الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقى زيلينسكي بمواطنين أوكرانيين، لجأوا إلى بولندا في القلعة الملكية في وارسو، وفقاً لما قاله متحدث باسم الرئيس البولندي اندريه دودا في تغريدة اليوم الاثنين.

وكان قد أُعُلن مؤخراً أن أوكرانيا طلبت الحصول على 100 مركبة قتال مدرعة ذات عجلات لسلاح المشاه من بولندا، على أن تمول الولايات المتحدة وأوروبا الصفقة.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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