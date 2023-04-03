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إصابات في حريق مستشفى ببرلين

إصابات في حريق مستشفى ببرلين
3 ابريل 2023 14:00

 أصيب عدد من الأشخاص في حريق بأحد المستشفيات في حي كرويتسبرج ببرلين.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء اليوم الاثنين إن الحريق اندلع الاثنين في الطابق الثاني من مستشفى "فيفانتس آم أوربان".

وبحسب البيانات، أسفر الحريق عن إصابة ثلاثة مرضى وممرضة بإصابات خطيرة. ومن بين المصابين امرأة كانت وقت اندلاع الحريق عالقة في مصعد وأصيبت بجروح خطيرة.

وتواجد حوالي 100 فرد من خدمات الطوارئ في مكان الحريق خلال الليل.

ووفقاً للمتحدث باسم إدارة الإطفاء، يبدو أن الحريق بدأ في أسرة للمستشفى في الردهة. ولم يتضح بعد كيف اشتعلت النيران. وبحسب الشرطة، تم القبض على رجل مشتبه به، ولا يمكن استبعاد الحرق المتعمد.

وانتشر دخان الحريق في ثمانية طوابق من مبنى المستشفى، وتم إخلاؤها وإطفاء النيران في النهاية.

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