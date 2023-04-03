نائب المستشار الألماني يزور أوكرانيا

وصل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك إلى كييف صباح الاثنين في أول زيارة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية، على ما ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية. ويرافق هابيك، وهو وزير المناخ أيضاً، الكثير من ممثلي قطاع الاقتصاد بينهم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بحسب وسائل اعلام ألمانية عدة.
ويدعم نائب المستشار، منذ فترة طويلة ارسال الأسلحة، وخصوصا الدبابات الثقيلة، إلى كييف، بينما كان المستشار الألماني أولاف شولتس متردداً في الأمر.
وسلمت ألمانيا الأسبوع الماضي 18 دبابة ثقيلة من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بعدما وافق المستشار اثر تعرضه لضغوط شديدة.