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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بحر الصين الجنوبي

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب بحر الصين الجنوبي
3 ابريل 2023 10:07

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة مياه بحر الصين الجنوبي صباح اليوم "الاثنين"، وفقاً لمركز شبكات الزلازل الصيني.

وذكر المركز في بيان له - بثته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أنه تم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 600 كم، عند التقاء دائرة عرض 6.5 درجة شمالاً وخط طول 115.8 درجة شرقاً. 

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المصدر: وام
زلزال
بحر الصين الجنوبي
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