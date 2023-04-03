الثلاثاء 4 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس المصري

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس المصري
3 ابريل 2023 09:04

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على مائدة السحور في جدة اليوم.

ورحب سمو ولي العهد في بداية اللقاء، بفخامة رئيس جمهورية مصر العربية في بلده الثاني المملكة فيما عبّر فخامته عن الشكر لأخيه سمو ولي العهد على الحفاوة وكرم الضيافة التي استُقبل بها والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء الأخوي، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة
محمد بن سلمان يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة في الدولة
رئيس الدولة يتلقى تهاني ولي العهد السعودي بالتعيينات القيادية الجديدة

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

فيما حضر من الجانب المصري معالي رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل.

 

المصدر: وكالات
محمد بن سلمان
عبدالفتاح السيسي
ولي العهد السعودي
الرئيس المصري
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
الإمارات
«الفاو»: الإمارات شريك موثوق في الإغاثة الدولية
اليوم 02:03
فلسطينيون يستعدون لتناول طعام الإفطار في ساحة المسجد الأقصى (أ ف ب)
عربي ودولي
الإمارات تدعو للدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط
اليوم 02:03
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
عربي ودولي
العراقيون يشكون ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان
اليوم 02:03
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
عربي ودولي
تأهب أمني بنيويورك عشية مثول ترامب أمام القضاء
اليوم 02:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©