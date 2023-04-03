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29 قتيلاً جراء أعاصير وعواصف في الولايات المتحدة

29 قتيلاً جراء أعاصير وعواصف في الولايات المتحدة
3 ابريل 2023 08:51

لقي 29 شخصاً على الأقل مصرعهم في أعاصير وعواصف قوية ضربت الوسط الشرقي للولايات المتحدة وجنوبها ودمرت عدداً كبيراً من المباني، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الأحد.
وقضى تسعة أشخاص في شرق مدينة ممفيس بمقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي (جنوب)، كما صرّح رئيس بلدية المقاطعة لاري سميث عبر قناة WREG المحلية.
ويضاف هؤلاء إلى 17 قتيلاً آخرين في ولايات أركنسو وميسيسيبي وألاباما بجنوب البلاد، وإنديانا وإيلينوي في وسط شرقها وديلاوير على الساحل الشرقي.

وحذّرت إدارة الأرصاد الجوية الولايات المجاورة مثل بنسلفانيا ونيويورك من رياح عاتية وأعاصير محتملة.

والأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي متكررة في الولايات المتحدة خصوصاً في وسط البلاد وجنوبها.
قبل أسبوع، ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي متسببا بمقتل 25 شخصاً ومخلفاً أضراراً جسيمة بالممتلكات. وتفقد الرئيس جو بايدن الموقع الجمعة.
في ديسمبر 2021، لقي نحو ثمانين شخصاً مصرعهم بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.

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المصدر: وكالات
الأعاصير
العواصف
الولايات المتحدة الأميركية
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