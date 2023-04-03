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زلزال قوي يضرب قرب الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا الروسية

زلزال
3 ابريل 2023 08:19

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً بلغت قوته 6.6 درجة ضرب منطقة بالقرب من الساحل الشرقي لمنطقة كامشاتكا الروسية  الاثنين.

وقالت المركز إن الزلزال ضرب على عمق 100 كيلومتر.
وقال النظام الأميركي للتحذير من أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) إنه لم يكن هناك تحذير من تسونامي بعد الزلزال.

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المصدر: وكالات
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