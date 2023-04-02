ليبيا.. دعوات للإسراع بإنجاز قوانين الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أمس، الأعضاء الـ6 المنتخبين من المجلس باللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، إلى ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيماناً بتحقيق إرادة 2.8 مليون ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وانتخب مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيين ممثليهما في اللجنة المشتركة لوضع قوانين الانتخابات «6+6» والتي تضم 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة «6+6» خلال أيام لبحث وضع القوانين الانتخابات والاتفاق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وفي غضون ذلك، تجددت الاشتباكات المسلحة بين الميليشيات في مدينة الزاوية، ما أدى إلى حالة من الفزع والرعب في الأحياء السكنية بمنطقة «الحرشة» وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية.

وكشفت مصادر أمنية ليبية لـ«الاتحاد» عن اندلاع الاشتباكات المسلحة، مساء أمس الأول، مشيرةً إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال ساعات الإفطار ما أدى لسقوط عدد من الجرحى. وأشارت المصادر إلى وجود جهود يبذلها أعيان وشيوخ مدينة الزاوية لوقف الاشتباكات العنيفة.

وحمل حراك شباب في مدينة الزاوية مسؤولية ما يحدث بالمدينة من انفلات أمني للمجلس البلدي ومديرية الأمن الوطني، مطالباً بضرورة التعجيل في إجراء الانتخابات البلدية خلال الشهر الحالي.

كما أمهل الحراك مدير مديرية أمن الزاوية شهر واحد لإنهاء كافة المظاهر السلبية بالمدينة وإعلان حالة النفير على الخارجين عن القانون وطالب الحراك رفع الغطاء الاجتماعي على المجرمين من قبل عائلاتهم وقبائلهم.

يذكر أن مدينة الزاوية تعاني انفلاتاً أمنياً حاداً ومستمراً منذ سنوات نتيجة التنافس الشرس بين مجموعات مسلحة وعصابات إجرامية تسعى للسيطرة على المدينة ومنطقة الساحل غرب طرابلس لما في ذلك من عائدات مالية كبيرة نتيجة الانخراط في أنشطة التهريب والترهيب بكافة أشكالها.