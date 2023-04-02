«الشباب» الإرهابية تضرم النار في منازل المدنيين وسط الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أُعلنت الحكومة الصومالية، أن عناصر من حركة «الشباب» الإرهابية أضرمت النار أمس، في منازل مدنيين بمنطقة «هولدويالي»، الواقعة جنوب محافظة مدغ وسط الصومال.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا»، أن نائب محافظ مدينة بحدو وضباط الشرطة، قالوا إن الهدف من إضرام الخلايا الإرهابية النار في بيوت السكان المحليين هو إحداث بلبلة داخل المجتمع المحلي.

وكان رئيس الحكومة الصومالية حمزة عبدي بري قد أعلن في وقت سابق، نجاح الحكومة في تحرير أكثر من 70 مدينة وقرية في 3 مناطق مهمة أصبحت حرة الآن، لافتاً إلى قيام الحكومة بتنفيذ الخدمات المجتمعية الأساسية في هذه المناطق. واستغل حمزة مشاركته، أمس الأول، في الاحتفال بالذكرى الأولى لانتقال اسم بعثة قوات حفظ السلام الأفريقية القديمة إلى بعثة قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية «أتميس»، لشكر الأخيرة على جهودها المتفانية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الصومال، لافتاً إلى إحراز قوات الجيش تقدماً في العمليات العسكرية ضد ميليشيات «الشباب» الإرهابية.

وأعرب عن أمله في رؤية ما سماه «الصومال الجديد في المستقبل القريب»، وقد تحرر من الديون والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي. وكشف النقاب عن أن دول الجوار مستعدة للانضمام إلى عملية القضاء على حركة «الشباب»، مؤكداً استمرار تعاون الحكومة الوثيق مع «أتميس» والأصدقاء الدوليين، لضمان تقدم الصومال واستقراره.