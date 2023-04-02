إنقاذ 92 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

بنغازي (الاتحاد)

أنقذت السفينة «أوشن فايكينغ» التي تستخدمها منظمة «إس أو إس المتوسط»، 92 مهاجراً كانوا يواجهون ظروفاً صعبة على متن زورق مطاط يضيق بهم قبالة سواحل ليبيا، بحسب ما أفادت المنظمة الإنسانية التي مقرها في مرسيليا بجنوب فرنسا.

وأضافت المنظمة عبر «تويتر»، أن بين من تم إنقاذهم 9 نساء ونحو 40 قاصراً غير مرافقين، ناشرة صوراً لعملية الإسعاف. وتولى أمر الناجين ومعظمهم «منهكون فيما يعاني بعضهم حروقاً ناتجة من الوقود وإصابات»، منظمة «اس او اس المتوسط» وفريق من الصليب الأحمر.

وتعتبر منظمة الهجرة الدولية وسط البحر الأبيض المتوسط طريق الهجرة الأخطر في العالم، وتقدر الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن 1417 شخصاً فقدوا فيه خلال 2022.