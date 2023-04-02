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قوات من جنوب السودان تسهم بإرساء الاستقرار في الكونغو

قوات من جنوب السودان تسهم بإرساء الاستقرار في الكونغو
3 ابريل 2023 02:56

كينشاسا (وكالات)

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وصل جنود من جنوب السودان إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس، للانضمام إلى قوة عسكرية إقليمية في منطقة تشهد هجمات تشنّها حركة «23 مارس» الإرهابية.
وحطّت طائرة تقّل 45 جندياً على الأقل في مدينة غوما، فيما من المتوقع وصول مزيد من الوحدات في مواعيد لاحقة.
وستنضم قوات جنوب السودان إلى القوة العسكرية لمجموعة شرق أفريقيا المكوّنة من 7 دول والتي تم إنشاؤها في يونيو الماضي لإرساء الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وتنشط في المنطقة عشرات الجماعات المسلّحة، وهي ترزح تحت وطأة حروب إقليمية اندلعت في تسعينيات القرن الماضي وفي العقد الأول من الألفية الثالثة.
وبقيت خلايا حركة 23 مارس «ام 23» نائمة مدى نحو 10 سنوات، لكنها عاودت عملياتها العسكرية في نهاية عام 2021 واستولت مذّاك على مساحات شاسعة من إقليم شمال كيفو وأصبحت على مسافة عشرات الكيلومترات من العاصمة غوما.
تتألف قوّة مجموعة شرق أفريقيا من وحدات كينية وبوروندية وأوغندية وجنوب سودانية، ومن المفترض أن تشرف على انسحاب مقرّر للمتمردين.
وقال الضابط في قوة مجموعة شرق أفريقيا الكولونيل جوك أكيشا في استقبال الجنود السودانيين «أهلاً بكم في غوما».
وتابع «أنتم الآن في بيئة عمليات مختلفة، عليكم أن تكونوا مستعدّين».
ولم يتّضح على الفور كم سيبلغ عديد الوحدة كما لم يعرف أين ستنتشر، علماً بأن جوبا كانت قد أعلنت في ديسمبر أنها سترسل 750 جندياً إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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