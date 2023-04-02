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بوروندي.. مصرع 15 عاملاً بانهيار منجم ذهب

بوروندي.. مصرع 15 عاملاً بانهيار منجم ذهب
3 ابريل 2023 02:56

​​​​​​​كيغالي (وكالات)

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أعلنت السلطات المحلية في بوروندي، أمس، مصرع 15 شخصاً على الأقل إثر انهيار منجم ذهب شمال غربي البلاد.
ووقعت الحادثة في بلدة مابايي بمقاطعة سيبيتوكي، أمس الأول، وفقاً لما ذكره نيكوديموس نداهابونييمانا، مدير البلدية.
وأوضح نداهابونييمانا، في تصريح صحفي، أن «الضحايا كانوا يعملون في آبار جوفية في موقع تعدين غير قانوني».
وبعد ورود أنباء الحادثة، بدأت فرق الإغاثة عمليات البحث لإنقاذ الضحايا دون جدوى، حسب المصدر نفسه.
وعزا نداهابونييمانا المأساة إلى فيضان نهر روجوجو وسط هطول أمطار غزيرة غمرت المنجم.
وغالباً ما يتم الإبلاغ عن كوارث التعدين في شمال غربي بوروندي وشمال شرقها، حيث يعمل عمال المناجم ليلاً لتجنب إشراف السلطات.​​​​​​​

بوروندي
الذهب
منجم ذهب
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