الإثنين 3 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في السودان

مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في السودان
3 ابريل 2023 02:56

الخرطوم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
6 أبريل موعد جديد لتوقيع «الاتفاق النهائي» بالسودان
السودان يعلن عن موعد جديد لتوقيع «الاتفاق النهائي»

كشف «المركز الوطني لمراقبة مبدأ المواطنة وصون التعددية» في السودان، أمس، عن مبادرة سياسية جديدة لتسوية الأزمة السودانية.
وقال محجوب حسين، مدير المركز، خلال تدشين المبادرة، إنها «ضرورة وطنية من خلال حوار استراتيجي يقود إلى تسوية تاريخية»، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا».
وأوضح أنه طرح هذه المبادرة انطلاقاً من ضرورة وطنية ملحة، لافتاً إلى أن المبادرة تؤسس لحراك اجتماعي وجماهيري وثقافي وسياسي فاعل.
وأشار إلى أن «هذا الحراك يتضمن مناقشات من النخبتين العسكرية والمدنية لعامة الشعب حتى تكون آلية محورية للتأثير في التوجه الوطني».
وشدد على أن «الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قوتان مكملتان لبعضهما تهدفان لتحقيق مهمة وطنية واحدة، وهي رسم مسار جديد للبلاد بتنفيذ شعار الثورة لتأسيس وبناء الدولة للأجيال القادمة».
يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السودان من التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
وتأتي المبادرة استكمالاً لعملية سياسية انطلقت في 8 يناير الماضي، بين الموقعين على «الاتفاق الإطاري» في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة الحاكم وقوى مدنية، أبرزها «الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي»، للتوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد. وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ.

السودان
عبد الفتاح البرهان
الخرطوم
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
«دبي للسلع» يستقطب 708 شركات خلال الربع الأول
الاقتصادي
«دبي للسلع» يستقطب 708 شركات خلال الربع الأول
اليوم 14:41
متعامل في سوق أبوظبي للأوراق المالية
الاقتصادي
15.8 مليار درهم قيمة 34 صفقة كبيرة منفذة في سوق أبوظبي
اليوم 14:40
جانب من سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
الاقتصادي
«سوق أبوظبي» ينظم حملة ترويجية لاستقطاب المؤسسات الاستثمارية العالمية
اليوم 14:38
150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
الرياضي
150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
اليوم 14:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©