إزالة 3316 لغماً حوثياً في مارس

عدن (الاتحاد)

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» خلال شهر مارس الماضي، من نزع 3316 لغماً وقذيفة غير متفجرة وعبوة ناسفة، من مساحة 516 ألفاً و858 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية زرعتها جماعة الحوثي الانقلابية بعشوائية.

وأوضح تقرير صدر أمس، عن المركز الإعلامي لمشروع «مسام» نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الألغام والقذائف المنزوعة توزعت بين 2534 ذخيرة غير منفجرة، و741 لغماً مضاداً للدبابات، مشيراً إلى أن إجمالي الألغام والذخائر غير المتفجرة المنزوعة خلال المهمة الإنسانية لمشروع «مسام» منذ انطلاقه وصلت إلى 393 ألفاً و22 لغماً وذخيرة غير منفجرة، وبلغ إجمالي المساحة المطهرة من الأراضي اليمنية 45 مليون و367 ألفاً و536 متراً مربعاً.

ولفت التقرير إلى أن «مسام» نفذ خلال مارس الماضي عملية إتلاف مأمونة لـ 5627 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في إطار سعي المشروع الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من العلب المنفجرة المهلكة، وتمكنه من إعادة الطلاب خلال مارس الماضي إلى مدرسة «الشعب عكاد» بمديرية «جبل حبشي» بعد تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة وتأمينها بشكل كامل.