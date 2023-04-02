مقتل 3 جنود بهجوم لـ«القاعدة» في أبين

عدن (الاتحاد)

قتل ثلاثة جنود يمنيين جراء كمين شنه مسلحو تنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين.

وقال مصدر حكومي، إن «مسلحي تنظيم القاعدة الإرهابي، نفذوا كميناً مسلحاً استهدف ثلاثة من جنود اللواء الخامس دعم وإسناد في القوات اليمنية المشتركة في بلدة البقيرة بوادي عومران شرقي مديرية مودية بمحافظة أبين».

وأضاف أن «مسلحي القاعدة أطلقوا النار بكثافة على الجنود الذين كانوا على متن دراجة نارية، وقتلوا على الفور».

وكان التنظيم الإرهابي شن في شهر مارس الماضي، 4 عمليات إرهابية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 17 جنديا، فيما شهد شهر فبراير نحو 3 عمليات، ما أدى إلى مقتل وإصابة 14 جندياً.

وفي شهر يناير، ونفذ تنظيم «القاعدة» 4 هجمات إرهابية بالعبوات الناسفة، خلفت 24 جندياً بين قتيل وجريح.

ورفع تنظيم «القاعدة» من وتيرة هجماته الإرهابية التي طالت شبوة وأبين، رداً على انطلاق عمليتي «سهام الشرق» و«سهام الجنوب» في شهر أغسطس الماضي بالمحافظتين الواقعتين جنوبي اليمن.