العراق.. 9 قوى سياسية تشكل تحالفاً انتخابياً جديداً

هدى جاسم (بغداد)

في خطوة تستبق الانتخابات المحلية والبرلمانية في العراق، شكلت 9 كيانات وأحزاب سياسية، تحالفاً انتخابياً جديداً، فيما تواصل قوى مدنية أخرى اجتماعاتها لإعلان تحالفها في الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات المحلية والبرلمانية في العراق في أكتوبر المقبل بعد أن صوت مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات وفق نظام «سانت ليغو» المثير للجدل.

وقال السياسي المستقل محمد العزي، إن تشكيل أول تحالف انتخابي في محافظة ديالى هي عملية استباقية للانتخابات التي ستجري نهاية العام الحالي.

وقال العزي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ممثلي 9 قوى وتيارات وأحزاب سياسية تشمل رئيس مجلس النواب الأسبق سليم الجبوري ورئيس حزب «بيارق الخير» وشخصيات سياسية أبرزها سلمان اللهيبي وآخرين أعلنوا تشكيل أول تحالف انتخابي على مستوى محافظة ديالى.

وأضاف: «الإعلان عن تحالف انتخابي هو بداية لتحالفات أخرى قد يعلن عنها قريباً جداً والتي ستكون أبرز وأهم منافسي تحالف السيادة في ديالى الذي واجه خلافات كبيرة خلال الأشهر الماضية».

وأشار الغزي إلى أن التحالف الجديد فتح الأبواب أمام المزيد من القوى للانضمام إليه استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي».