وزير خارجية اليابان يبحث في بكين ملفات إقليمية وأمنية

طوكيو (وكالات)

ناقش وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي ملفات إقليمية وأمنية، خلال اجتماع مع نظيره الصيني تشين قانغ، أمس، في زيارة يجريها لبكين هي الأولى لوزير خارجية ياباني منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتأتي الزيارة في وقت يسعى فيه البلدان إلى إيجاد أرضية مشتركة وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وقال هاياشي: «أكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار بشأن ملفات منها الأمن القومي»، مضيفاً: «اتفقنا على استمرار التواصل من كثب على مستويات عدة، بما في ذلك مستوى وزيري الخارجية ومستوى القادة».

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أجرى محادثات مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في بكين أمس. وحث تشيانغ اليابان على تعزيز الحوار والتعاون مع بلاده والمساعدة في إدارة الخلافات بينهما.

وكان قد جرى الاتفاق على لقاء الوزيرين خلال مباحثات بين الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء اليابان فوميو كيشيدا على هامش قمة التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا-المحيط الهادي في بانكوك في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يتوجه هاياشي بعد الصين إلى بروكسل لإجراء مشاورات مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على أن يحضر المشاورات نظرائه من دول أخرى، مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وأوكرانيا.