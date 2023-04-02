لندن: نعمل لضمان «سلامة» بريطانيين محتجزين بأفغانستان

لندن (وكالات)

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان، أمس، أن حكومة بلادها تعمل على ضمان «سلامة» 3 بريطانيين تحتجزهم حركة طالبان في أفغانستان.

وقالت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، إن الحكومة «تجري مفاوضات» بشأن البريطانيين الثلاثة.

وأكدت أنه «عندما تكون سلامة مواطنين بريطانيين في الخارج بخطر، تفعل الحكومة كل ما في وسعها لضمان سلامتهم».

وأضافت أن «الحكومة تجري مفاوضات، وتعمل جاهدة لضمان احترام سلامة هؤلاء الأشخاص».

وكشفت وسائل إعلام عن أن البريطانيين الثلاثة هم كيفن كورنويل، البالغ 53 عاماً، وهو طبيب في منظمة خيرية، ومدير فندق لعمّال الإغاثة لم يُذكَر اسمه، ومايلز روتليدج أحد المؤثرين على شبكة يوتيوب.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية البريطانية «بريسيديوم نيتوورك»، مساء أمس الأول، أن حركة طالبان الحاكمة في كابول تحتجز ثلاثة بريطانيين في أفغانستان، مؤكدة أنها «تعمل من كثب» مع عائلتي اثنين منهم.

من جهتها، قالت الخارجية البريطانية، في بيان: «نعمل على إقامة اتصال قنصلي مع رعايا بريطانيين محتجزين في أفغانستان، وندعم عائلاتهم».

وقال سكوت ريتشاردز، أحد أعضاء المنظمة غير الحكومية: «نعتقد أنهم بصحة جيدة ويُعاملون جيداً». وأضاف: «لا سبب لدينا للاعتقاد بأنهم تعرضوا لأي معاملة سيئة، وقيل لنا إنهم بحالة جيدة، كما نأمل في مثل هذه الظروف».

وتابع ريتشاردز: «لم يجر أي اتصال يذكر» بين السلطات والرجلين اللذين تساعدهما «بريسيديوم نيتوورك». ويبدو أن طالبان تحتجز منذ يناير اثنين من هؤلاء البريطانيين. ولم يعرف منذ متى تم احتجاز الثالث.

ودعت «بريسيديوم نيتوورك» في تغريدة «طالبان»، إلى «الانتباه لما نعتقد أنه سوء فهم، وإطلاق سراح هؤلاء الرجال».