رئيسة وزراء فنلندا تعترف بهزيمتها في الانتخابات التشريعية
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين
3 ابريل 2023 01:27
اعترفت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد والتي فاز بها حزب «الائتلاف الوطني» (يمين وسط) أمام «حزب الفنلنديين» (يمين متطرّف)، بينما حلّ حزبها الاجتماعي-الديموقراطي في المرتبة الثالثة.
وفي خطاب أمام أنصارها، قالت مارين (37 عاماً) التي ستفقد قريباً منصبها «مبروك للفائز بالانتخابات، مبروك للائتلاف الوطني، مبروك لحزب الفنلنديين، الديمقراطية قالت كلمتها».