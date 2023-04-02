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رئيسة وزراء فنلندا تعترف بهزيمتها في الانتخابات التشريعية

رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين
3 ابريل 2023 01:27

اعترفت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد والتي فاز بها حزب «الائتلاف الوطني» (يمين وسط) أمام «حزب الفنلنديين» (يمين متطرّف)، بينما حلّ حزبها الاجتماعي-الديموقراطي في المرتبة الثالثة.

وفي خطاب أمام أنصارها، قالت مارين (37 عاماً) التي ستفقد قريباً منصبها «مبروك للفائز بالانتخابات، مبروك للائتلاف الوطني، مبروك لحزب الفنلنديين، الديمقراطية قالت كلمتها».

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المصدر: وكالات
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