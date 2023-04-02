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زيلينسكي: الوضع في باخموت ملتهب للغاية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف هاوتزر قرب باخموت
2 ابريل 2023 23:56

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الوضع العسكري حول مدينة باخموت، التي تحاصرها القوات الروسية منذ أشهر، «ملتهب للغاية».

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي «شكرا لجنودنا الذين يقاتلون في أفدييفكا ومارينكا وباخموت. وخاصة باخموت.. الوضع هناك ملتهب للغاية».

وتحاول القوات الروسية منذ أشهر تطويق مدينة باخموت والاستيلاء عليها. وكان عدد سكانها يبلغ 70 ألف نسمة قبل الهجوم الروسي.

وقال المحلل العسكري الأوكراني البارز أوليه جدانوف، إن القتال اجتاح وسط المدينة.

وأضاف أن القوات الأوكرانية صدت 25 هجوماً، لكن القوات الروسية استولت على مصنع آزوم للمعادن والذي ظلت القوات الأوكرانية تدافع عنه لأيام.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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