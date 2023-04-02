الإثنين 3 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

يمين «الوسط» و«المتطرف» يطيحان برئيسة وزراء فنلندا

من عملية فرز الأصوات
2 ابريل 2023 23:40

تصدّر حزب يمين الوسط نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في فنلندا، اليوم الأحد، متقدّماً بفارق ضئيل على الحزب اليميني المتطرف، بينما حلّ ثالثاً الحزب الاجتماعي-الديموقراطي بزعامة رئيسة الوزراء سانا مارين التي ستخسر تالياً منصبها، بحسب تقديرات لوسائل إعلام.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة «إيل»، إنّ تقديراتها التي غالباً ما تكون قريبة جداً من النتائج النهائية تشير إلى أنّ حزب الائتلاف الوطني بزعامة بيتيري أوربو سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل (48 مقعداً)، متقدّماً على «حزب الفنلنديين» اليميني المتطرف المناهض للهجرة (46 مقعداً)، في حين سيحصل الحزب الاجتماعي الديموقراطي على 43 مقعداً.

أخبار ذات صلة
رئيسة وزراء فنلندا تعترف بهزيمتها في الانتخابات التشريعية
نتائج جزئية تظهر تقدماً لرئيسة وزراء فنلندا
المصدر: وكالات
انتخابات
انتخابات تشريعية
فنلندا
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
متعامل في سوق أبوظبي للأوراق المالية
الاقتصادي
15.8 مليار درهم قيمة 34 صفقة كبيرة منفذة في سوق أبوظبي
اليوم 14:40
جانب من سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
الاقتصادي
«سوق أبوظبي» ينظم حملة ترويجية لاستقطاب المؤسسات الاستثمارية العالمية
اليوم 14:38
150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
الرياضي
150 مليون خطوة في مبادرة «خطوة حياة»
اليوم 14:36
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
الرياضي
اليوفي والإنتر.. كأس إيطاليا يجدد المواجهات الثأرية
اليوم 14:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©