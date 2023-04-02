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زيلينسكي: نصر أوكرانيا الطريق الوحيد للأمن

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
2 ابريل 2023 23:18

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اعتقاده بأن نصر بلاده العسكري يعد هو «الحل الوحيد» لتحقيق الأمن.

جاءت هذه التصريحات مساء اليوم الأحد في الكلمة التي يلقيها زيلينسكي كل مساء عبر الفيديو، وجاءت هذه الكلمة بعد سلسلة من هجمات روسية على مدن أوكرانية أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين جدد.

وقال زيلينسكي: «يوجد طريق واحد فقط لوقف الإرهاب واستعادة الأمن في كل مدننا ومناطقنا من سومي إلى حوض الدونباس ومن خاركيف إلى خيرسون ومن كييف إلى يالتا، وهذا الطريق هو النصر العسكري».

وأضاف زيلينسكي: «لا يوجد طريق آخر ولا يمكن أن يكون هناك طريق آخر».

 

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المصدر: وكالات
روسيا
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