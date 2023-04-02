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زلزال عنيف يضرب بابوا غينيا الجديدة

الزلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر
2 ابريل 2023 22:43

 ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا قوته 7.2 درجة هز جزيرة غينيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (بالتوقيت المحلي).

وأضاف أن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا.

وقال النظام الأمريكي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي بعد الزلزال. 

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المصدر: وكالات
زلزال
غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
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