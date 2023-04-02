نتائج جزئية تظهر تقدماً لرئيسة وزراء فنلندا

أظهرت نتائج أولية جزئية للانتخابات التشريعية التي جرت في فنلندا الأحد أنّ الفارق ضئيل للغاية بين حزب رئيسة الوزراء الاجتماعي-الديموقراطي ومنافسه اليميني الوسطي، بينما حلّ ثالثاً، بفارق ليس كبيراً عنهما أيضاً، اليمين المتطرّف.
وبحسب نتائج فرز 40% من الأصوات التي اقترع أصحابها مسبقاً، حاز حزب رئيسة الوزراء سانا مارين على 20.7% من الأصوات، متخلّفاً بعُشر نقطة مئوية فقط عن حزب الائتلاف الوطني (يمين وسط) بزعامة بيتيري أوربو الذي تصدّر النتائج بحصوله على 20.8% من الأصوات.
أما حزب "الفنلنديين" اليميني المتطرّف المناهض للمهاجرين فقد حصل على 18.6% من الأصوات.
وبحسب العُرف السائد في فنلندا فإنّ الحزب الذي يتصدّر الانتخابات التشريعية هو الذي يحصل على منصب رئيس الوزراء.
لكنّ هذه النتائج لا تزال أوّلية ومن المرجّح تالياً أن تتغيّر كثيراً مع تقدّم عمليات الفرز.
ويتوقّع أن تصدر النتائج الكاملة ليل الأحد بين الساعة العاشرة ومنتصف الليل (19:00-21:00 ت غ).
ولدى وصولها إلى مقرّ البرلمان لمتابعة عملية فرز الأصوات، قالت مارين "أنا ممتنّة جدّاً لجميع الأصوات التي تمّ فرزها حتى الآن، وآمل أن تكون الأصوات التي تمّ الإدلاء بها في يوم الانتخابات كثيرة أيضاً".