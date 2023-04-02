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ترامب يعتزم الإدلاء بتصريحات في «مار إيه لاجو»

دونالد ترامب
2 ابريل 2023 21:30

من المقرر أن يدلي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتصريحات في فلوريدا في مار إيه لاجو يوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم نقلاً عن بيان صادر عن حملته أن ترامب سيدلى بتصريحاته فى الساعة 0815 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة الثلاثاء في نيويورك.

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المصدر: وكالات
أميركا
دونالد ترامب
انتخابات أميركية
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