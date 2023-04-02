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محامو ترامب يعلقون على توجيه الاتّهام له

دونالد ترامب
2 ابريل 2023 20:54

ندّد محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد بتصويت هيئة محلّفين لصالح توجيه الاتّهام لموكّلهم، واصفين الأمر بأنه «اضطهاد سياسي»، فيما أعلن الملياردير الجمهوري أنه سيلقي مساء الثلاثاء كلمة في دارته في مارالاغو في فلوريدا.

ورفض محامي ترامب جو تاكوبينا الأحد التّهم المرتقب توجيهها لموكّله ووصفها بأنها أشبه بسيناريو في «عالم مقلوب رأساً على عقب».

وقال المحامي، في تصريح لشبكة «سي ان ان» الإخبارية الأميركية «إنها قضية اضطهاد سياسي».

كذلك وصف تاكوبينا مايكل كوهين، محامي ترامب السابق الذي سجن بتهم متّصلة بالقضية وانقلب ضد الملياردير الجمهوري والذي يرجّح أن يكون الشاهد الرئيسي في القضية، بأنه «مدان يعاني الكذب المرضي».

والأحد جاء في بيان لترامب الذي من المفترض أن يمثل ظهر الثلاثاء أمام محكمة في نيويورك.

وقد يُصبح الجمهوري البالغ 76 عاماً أوّل رئيس سابق أو في المنصب يُوجَّه إليه الاتّهام بارتكاب جناية، وذلك على أعتاب الانتخابات الرئاسيّة التي يسعى ترامب إلى خوضها في 2024.

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