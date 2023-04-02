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مقتل مدون عسكري روسي بارز و16 جريحاً في انفجار

من موقع الانفجار
2 ابريل 2023 20:52

ذكرت وكالات أنباء روسية أن المدون العسكري الروسي المعروف فلادلين تاتارسكي قُتل في انفجار بمقهى في مدينة سان بطرسبرج اليوم الأحد. ونقلت الوكالات عن وزارة الداخلية تأكيدها وفاة تاتارسكي وإصابة 16 شخصاً.

ويتابع تاتارسكي، واسمه الحقيقي ماكسيم فومين، على تيليجرام أكثر من 560 ألفاً وهو أحد أبرز المدونين العسكريين المؤثرين الذين كانوا يصدرون تعليقات على العملية الروسية في أوكرانيا. وكان تاتارسكي من بين مئات المدعوين لحضور حفل ضخم استضافه الكرملين في سبتمبر الماضي لإعلان ضم روسيا لأربع مناطق في أوكرانيا وهي خطوة نددت بها معظم الدول في الأمم المتحدة ووصفتها بأنها غير قانونية.

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
انفجار
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