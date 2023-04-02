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حكومة إسرائيل توافق على تشكيل «الحرس الوطني»

أرشيفية
2 ابريل 2023 20:35

أفادت تقارير إعلامية بأن الحكومة الإسرائيلية تمهد الطريق لتشكيل حرس وطني بقيادة وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير.

ووافق مجلس الوزراء على استقطاعات في ميزانيات كل الوزارات من أجل تمويل المشروع المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة اليوم الأحد.

وقالت التقارير، إن العديد من الوزراء عارضوا المشروع في البداية، لكنهم وافقوا عليه في النهاية، في ظل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت التقارير، إن ميزانية المشروع تبلغ حوالي مليار شيكل (276 مليون دولار).

 

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المصدر: وكالات
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