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السعودية وإيران تناقشان الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الأخير

فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي
2 ابريل 2023 19:57

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفياً اليوم الأحد، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي بين الرياض وطهران وبكين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني".

وأضافت الوكالة أن الوزيرين بحثا «العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء الاتفاق الثلاثي الأخير».

كان وزير الخارجية الإيراني أعلن، أمس السبت، أنه سيجري مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي خلال الـ 48 ساعة القادمة، لتحديد موعد اللقاء بينهما.

وأعلنت الرياض وطهران، في 10 مارس الماضي، الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

أعلن الاتفاق عقب مباحثات في الصين مع الرئيس شي جين بينج.

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المصدر: وكالات
السعودية
إيران
اتصال هاتفي
فيصل بن فرحان بن عبدالله
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