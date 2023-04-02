بلينكن يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد.
وطالب بلينكن بالإفراج «فورا» عن الصحافي الأميركي الذي أوقف هذا الأسبوع في روسيا بتهمة التجسس.
وقال فيدانت باتيل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن «أعرب عن قلق الولايات المتحدة البالغ حيال توقيف روسيا غير المقبول لصحافي أميركي»، مضيفا أن «وزير الخارجية دعا إلى الإفراج عنه فورا»، وطالب أيضا بالإفراج عن أميركي آخر هو بول ويلان.
بدوره، قال لافروف إنه ندد بـ«الضجة الإعلامية» في الغرب حول توقيف صحفي أميركي في روسيا، لافتا إلى أن مصير هذا الأخير «ستحدده محكمة».
وأضاف وزير الخارجية الروسي، في بيان، أن «من غير المقبول أن يثير مسؤولون في واشنطن ووسائل إعلام غربية ضجة مع نية واضحة بإعطاء هذه القضية بعدا سياسيا».