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السعودية ودول أخرى تعلن خفض إنتاجها النفطي

حقل نفطي
2 ابريل 2023 19:42

أعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في تجمع «أوبك+»، اليوم الأحد، تخفيضات طوعية في إنتاجها من الخام.

وقالت الرياض إنها ستخفض الإنتاج بما مقداره 500 ألف برميل يومياً اعتباراً من مايو حتى نهاية 2023، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية.

وأكد ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي أيضا أن موسكو ستمدد خفضا طوعيا قدره 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.

كما أعلنت الكويت والعراق وعمان والجزائر أنها ستخفض طواعية الإنتاج خلال الفترة الزمنية نفسها.

وأوضح العراق أنه سيخفض الإنتاج 211 ألف برميل يوميا، وأعلنت سلطنة عمان خفضا قدره 40 ألف برميل يوميا.

وقالت الجزائر إنها ستخفض إنتاجها 48 ألف برميل يوميا.

وقالت هذه الدول إن الخفض الطوعي للإنتاج إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.

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المصدر: رويترز
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