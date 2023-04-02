التشيك تدلي بتصريح بشأن إرسال معدات عسكرية لكييف

ذكرت يانا تشيرنوخوفا وزيرة الدفاع التشيكية، اليوم الأحد، أن بلادها مازال لديها معدات عسكرية، في مخازنها، يمكن إرسالها كمساعدات لأوكرانيا.
وستجتمع الوزيرة ورئيس الأركان العامة للجيش التشيكي كاريل ريهكا مع الرئيس التشيكي بيتر بافل، في الأيام المقبلة لبحث تلك القضية وإمداده بقائمة من المعدات، التي يمكن إرسالها، حسب «إذاعة براغ» التشيكية اليوم الأحد.
وأكدت وزيرة الدفاع التشيكية، للتلفزيون التشيكي، أنها لا تمانع إذا توسطت الصين في السلام بين روسيا وأوكرانيا.
وأضافت الوزيرة أن الشيء الأكثر أهمية هو انتهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن.
وتابعت أن من المهم عدم تجنب أي مفاوضات دبلوماسية، سواء كان الوسيط من الغرب أو دولة يمكنها أيضا إشراك الجانب الروسي.
وأشارت تشيرنوخوفا إلى أن العالم بأسره يتعين أن يبذل ما بوسعه لضمان انتهاء تلك الأحداث في أسرع وقت ممكن.
كانت بكين قد طرحت، الشهر الماضي، خطة سلام مكونة من 12 نقطة، ودعت إلى وقف شامل لإطلاق النار في الصراع.